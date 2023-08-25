Ремонт региональных дорог завершили в тринадцати округах Московской области

«На всех участках дорожные службы заменили покрытие, укрепили обочины и в настоящее время продолжают работы по нанесению разметки. На сегодняшний день ремонт региональных дорог продолжается еще в 23 городских округах, завершить работы планируется в октябре», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.