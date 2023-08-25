Ремонт региональных дорог завершили в тринадцати округах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия в 13 округах более чем на 40 дорогах, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«На всех участках дорожные службы заменили покрытие, укрепили обочины и в настоящее время продолжают работы по нанесению разметки. На сегодняшний день ремонт региональных дорог продолжается еще в 23 городских округах, завершить работы планируется в октябре», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
Теперь проезд стал комфортнее для примерно для миллиона жителей Подмосковья. Наибольший объем работ дорожники провели в Егорьевске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.