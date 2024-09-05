Ремонт в главном корпусе стационара в Г.о. Пушкинский выполнен на 35%

В настоящее время в одноэтажном административном крыле ведутся отделочные работы. Отставаний от графика работ нет. Планируется, что работы завершат осенью нынешнего года.

Замглавврача по хозвопросам Пушкинской больницы Сергей Каликин пояснил, что ранее был согласован другой график. Предполагалось, что ремонт займет не более двух лет. В ходе работ выяснилось, что здание 1963 года требует более масштабной реконструкции. Была назначена повторная экспертиза.

«В результате, несколько изменилась стоимость работ, которые в силу объективных причин сейчас ведутся с отставанием графика. На данный момент работы выполнены на 35%, все демонтажные работы завершены, производится монтаж перегородок и инженерных сетей», — рассказал замглавврача по хозвопросам Пушкинской больницы Сергей Каликин.

Строители приступили к выполнению ремонтных работ в начале июня 2023 года. В настоящее время работы проходят на одной половине четырехэтажного здания. Прием пациентов осуществляется в прежнем режиме в другой части здания.