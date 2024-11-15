Ремонтные работы на ЦТП на улице 20 января в Можайске не влияют на поставку отопления и горячей воды жителям

В Можайске проводится капремонт центрального теплового пункта на улице 20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что за счет штатной работы ЦТП в сети поддерживается давление и температура горячей воды. ЦТП-5 на улице 20 января дает возможность жителям микрорайона получать в осенне-зимний период качественное отопление и в течение года горячую воду.

В пресс-службе подчеркнули, что проводимые на данный момент ремонтные работы на поставку услуг потребителям влияния не оказывают. Центральный тепловой пункт работает в обычном режиме, тем не менее старое оборудование работает последний сезон, возле него с ним в настоящее время устанавливается новая система, включающая насосы, теплообменники, регуляторы температуры и давления, систему электроснабжения и прочее.

В целом на объекте уже установлены четыре насоса на системе горячего водоснабжения и системе теплоснабжения и четыре пластинчатых теплообменника. После завершения установки нового оборудования будут проводиться работы по подсоединению его к сети.

Капремонт проводится в рамках реализации производственной программы АО «Финансово-проектная лизинговая компания». Окончание ремонтных работ запланировано на декабрь следующего года.