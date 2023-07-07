Рэперу Паше Технику дали 13 суток за тату с Карлсоном и свастикой

Тверской суд Москвы присудил 13 суток рэперу Павлу Ивлеву, более известному как Паша Техник, за демонстрацию нацистской символики.

Поводом для ареста стала татуировка с Карлсоном, у которого вместо пропеллера фашистская свастика.

В июне Паша Техник завершил прохождение реабилитации от наркотической зависимости. По данным Mash, лечение в частной клинике в Печатниках обошлось исполнителю в два миллиона рублей.

Рэпера госпитализировали в ноябре, после того как он потерял сознание на улице. Месяцем ранее Паша Техник впадал в кому, увлекшись запрещенными препаратами на вечеринке.