Решение найдено: любителей выпить и курящих заставят оплатить маткапитал для будущих поколений

Парламентарии намерены рекомендовать кабмину учредить Государственный фонд будущих поколений. Средства планируется аккумулировать для дополнительного финансирования материнского капитала, а наполнять его за счет части доходов от повышения акцизов на алкоголь, табачные изделия и отчислений из игорной сферы, пишут Ведомости.

Соответствующий пункт включен в проект рекомендаций к парламентским слушаниям о поддержке многодетных семей. Мероприятие запланировано в Госдуме на 23 марта. Документ подготовлен комитетом по защите семьи совместно с комиссией Общественной палаты по демографии.

Среди инициатив также значится расширение направлений использования маткапитала. Средства могут разрешить тратить на образование матери, лечение детей (включая орфанные заболевания), стоматологию и ортодонтию, а также на оплату съемного жилья. Кроме того, рассматривается вариант введения «многодетного семейного капитала» при появлении третьего или последующего ребенка. Такой капитал мог бы направляться на покупку семейного автомобиля, отдых или открытие бизнеса в рамках соцконтракта.

Юрист Олег Захаров пояснил, что проект носит предварительный характер, итоговая редакция сложится после обсуждения. Юридическую силу получит лишь документ, утвержденный по итогам слушаний.

Заведующая лабораторией РАНХиГС Алла Макаренцева разделила предложения на две группы. Одни близки к уже реализуемым практикам (лечение орфанных заболеваний). Другие, например покупка авто или отдых, давно обсуждаются, но отклонялись из-за сложности проработки. Наиболее реалистичным сценарием она назвала прогрессивный рост маткапитала с рождением каждого ребенка.

Профессор Финуниверситета Александр Сафонов усомнился в выполнимости инициатив при дефицитном бюджете. Он напомнил, что фактически фонд будущих поколений уже существует в виде ФНБ, но его резервы сейчас активно расходуются на покрытие дефицита.