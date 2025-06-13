Reuters: Иран может сбросить на Израиль не менее 15 ядерных бомб в течение ближайших дней

По его утверждению, у Ирана есть ресурсы, необходимые для создания термоядерного оружия, что позволит произвести 15 ядерных боеголовок в течение нескольких суток.

В результате израильской атаки на жилые здания в Тегеране мог быть убит Мохаммад Багери, занимающий пост начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана.

Согласно информации, полученной от израильских средств массовой информации, именно он был основной целью авиаудара.

Кроме того, только что стало известно, что Иран объявляет чрезвычайное положение по всей стране после начала Израилем войны. Одновременно с этим в местных пабликах сообщается, что Иран запустил в сторону Израиля ряд баллистических ракет.