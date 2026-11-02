В российском регионе вскрыли крупную коммунальную аферу чиновников и бизнесмена

В Кузбассе правоохранители пресекли многомиллионную аферу с бюджетными средствами. О задержании экс-руководителя водоканала, бывшего заммэра и других фигурантов сообщает VSE42.RU со ссылкой на областные управления МВД и СК.

Криминальная история началась в 2019 году. Тогда администрация Осинников подписала соглашение с местным водоканалом на обслуживание сетей холодного водоснабжения. По условиям договора предприятие должно было ремонтировать коммуникации исключительно за собственный счет. Однако чиновники и коммерсанты решили обойти это правило.

Как установили следователи, фигуранты заключили незаконные муниципальные контракты на закупку различного оборудования для сетей за государственные деньги. В результате этой схемы из городской казны утекло ₽12 млн.

Сейчас силовики расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. На счету подозреваемых уже насчитывается 15 эпизодов противоправной деятельности.

Отметим, что в период заключения тех договоров пост мэра Осинников занимал Игорь Романов. В октябре 2025 года он покинул кресло после 13 лет работы, а вскоре сам оказался в СИЗО по другому делу — о мошенничестве с социальным жильем почти на три десятка эпизодов.