Мечтавшая о США с новым возлюбленным россиянка могла стать жертвой расправы

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело об убийстве Марины Смирновой, исчезнувшей еще в 1997 году. О старте расследования возможной расправы из корыстных побуждений рассказали в региональном СК РФ после обращения дочери пропавшей к Александру Бастрыкину. Об этом сообщает RT .

История началась в апреле 1997 года, когда переводчица одной из местных компаний Марина Смирнова пропала сразу после того, как они с мужем Андреем отвезли детей в школу. Накануне женщина оформила развод и собиралась уехать в Калифорнию к новому возлюбленному — американцу Кристоферу Коллинсу. Кроме того, в день исчезновения при ней была крупная сумма отпускных выплат.

Дочь пропавшей, 45-летняя Мира Мач, провела личное расследование и заподозрила отца в расправе. По ее словам, в день исчезновения матери мужчина был подозрительно спокоен, весь вечер проводил в гараже, а заявление в милицию подал только через три дня. Подруги Смирновой вспомнили, что на полу будущей кухни тогда стояла машина, под которой виднелось темное пятно, похожее на кровь. Вскоре этот пол залили бетоном, а через 10 лет дом продали.

Недавно криминалисты провели георадарное сканирование в доме и нашли под плиткой «интересную» аномалию размером 1,2 × 0,9 м. Однако нынешняя владелица жилья не разрешила вскрывать конструкцию с электрообогревом. Она также заявила, что дочь вспомнила о матери лишь после того, как отец переписал имущество на мачеху. Сам мужчина и его новая супруга от комментариев отказались.

Несмотря на возбуждение уголовного дела по статье «Убийство», юристы отмечают: даже если вина отца будет доказана, привлечь его к ответственности не удастся из-за истечения срока давности.