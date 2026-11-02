«Желчь попадает не туда»: названы опасные причины утренней горечи во рту

Проснуться с неприятным горьким привкусом во рту и списать все на вчерашний ужин — распространенная ошибка. Иногда за этим ощущением скрывается заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок и пищевод, а вместе с ним — желчных кислот. О каких проблемах организм сигнализирует таким образом, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Одна из возможных причин неприятного ощущения — дуоденогастральный рефлюкс.

«Горький вкус появляется, когда содержимое двенадцатиперстной кишки забрасывается в желудок, а оттуда в пищевод. Желчь раздражает слизистую пищевода и желудка, а длительное ее воздействие может вызывать воспаление и эрозии», — пояснила Кашух.

В норме желчь участвует в пищеварении, помогая организму переваривать жиры. Но если она оказывается в неподходящих отделах пищеварительного тракта, то может раздражать слизистые оболочки.

При этом сама по себе горечь не позволяет поставить диагноз: подобный привкус может сопровождать и другие состояния, включая кислотный рефлюкс или побочные эффекты некоторых лекарств. Особенно внимательно стоит отнестись к симптому, если он повторяется регулярно и сопровождается другими неприятными ощущениями.

«Горечь во рту должна насторожить, если появляется время от времени или постоянно, а также вместе с изжогой, кислой отрыжкой, чувством переполнения после еды, болью в верхней части живота, особенно справа под ребрами», — отметила гастроэнтеролог.

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Дополнительного внимания требуют утренняя тошнота, рвота с примесью желчи, снижение аппетита и потеря веса без очевидных причин. Особенно важно не игнорировать сочетание горечи с желтушностью кожи, потемнением мочи и осветлением стула. Такие признаки могут говорить о заболеваниях печени, подчеркнула Кашух.

Поэтому при повторяющемся симптоме лучше не экспериментировать с домашними средствами, а обратиться к специалисту. Диагностика начинается с беседы с врачом и оценки сопутствующих жалоб. В зависимости от ситуации гастроэнтеролог может назначить гастроскопию, чтобы оценить состояние пищевода и желудка, УЗИ органов брюшной полости и анализы крови для проверки показателей работы печени.

«Повышенный билирубин, ГГТ и щелочная фосфатаза могут говорить о застое желчи, а повышение АЛТ и АСТ — о повреждении клеток печени», — объяснила эксперт.

Также врач может проверить, не связаны ли неприятные ощущения с принимаемыми препаратами. Некоторые лекарства, в том числе отдельные противовоспалительные средства, способны вызывать подобные побочные эффекты. Самостоятельно отменять назначенное лечение при этом не следует.

«Утренняя горечь не всегда говорит о тяжелом заболевании. Иногда причина в питании, например в обильном позднем ужине или жирной пище перед сном», — отметила Кашух.

Однако если неприятный привкус возвращается снова и снова, лучше выяснить его причину. По словам специалиста, своевременное обследование и корректировка привычек, а при необходимости и лечение, помогают предотвратить дальнейшее повреждение слизистых оболочек.