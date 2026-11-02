Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт как можно дольше не заканчивался. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Журавлева.

Поводом стало заявление Зеленского: Киев прекратит удары по российским НПЗ в обмен на поставки ракет Patriot. Журавлев отметил: Зеленский выставляет требования всем — России, Европе, США. И выходит, будто все хоть что-нибудь, но обязательно Украине должны. При этом стоит выполнить хотя бы одно из условий — и на его месте немедленно, как головы дракона, вырастают три новых.

По словам депутата, этот процесс может длиться бесконечно. Именно этого и добивается Зеленский, которого даже президент США Дональд Трамп называет одним из самых талантливых манипуляторов на планете. Поэтому выполнять хоть что-либо из того, на чем настаивает киевский режим, категорически не следует.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева.