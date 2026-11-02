Журавлев: Зеленский выставляет требования даже Трампу
Журавлев: Зеленский добивается бесконечного продолжения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт как можно дольше не заканчивался. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Журавлева.
Поводом стало заявление Зеленского: Киев прекратит удары по российским НПЗ в обмен на поставки ракет Patriot. Журавлев отметил: Зеленский выставляет требования всем — России, Европе, США. И выходит, будто все хоть что-нибудь, но обязательно Украине должны. При этом стоит выполнить хотя бы одно из условий — и на его месте немедленно, как головы дракона, вырастают три новых.
По словам депутата, этот процесс может длиться бесконечно. Именно этого и добивается Зеленский, которого даже президент США Дональд Трамп называет одним из самых талантливых манипуляторов на планете. Поэтому выполнять хоть что-либо из того, на чем настаивает киевский режим, категорически не следует.
Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева.