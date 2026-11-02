Новый автобусный маршрут до станции метро «Физтех» запустили в Мытищах

Новый автобусный маршрут от Манюхино до станции метро «Физтех» запустили в Мытищах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут связывает с метрополитеном деревни Манюхино, Юдино и Ульянково, а также ЖК «Пироговская Ривьера».

На маршрут вывели три автобуса малого класса. Они выполняют 44 рейса в будни и 47 рейсов в выходные. Первый автобус от Манюхино отправляется в 5:25, а последний от метро — в 20:50 в будни и в 21:15 в выходные.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов, которые пересекают МКАД.