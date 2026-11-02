Врачи в Домодедово успешно прооперировали пациента, которому зубочистка проткнула кишку

В Домодедовской больнице спасли мужчину, которому зубочистка проткнула стенку тонкой кишку. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину с подозрением на аппендицит. Его экстренно направили на операцию. Однако в ходе вмешательства врачи обнаружили, что аппендикс пациента в порядке. Причиной острого состояния стала зубочистка, которая проткнула кишку. Инородное тело удалили и ушили поврежденный участок кишечника.

После операции мужчина рассказал, что за несколько дней до госпитализации случайно проглотил зубочистку. На текущий момент он выписан в удовлетворительном состоянии.

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