Режим «антиспячка»: назван простой ритуал, который поможет обмануть мозг зимой

Затяжные снегопады и отсутствие солнца могут серьезно влиять на психическое состояние, вызывая апатию и упадок сил. Врач-психолог Анна Зайцева из подмосковного Пушкино в беседе с REGIONS объяснила механизм этого воздействия и дала практические рекомендации по поддержанию ментального здоровья в сложный зимний период.

По словам эксперта, мозг воспринимает тусклый свет за окном как сигнал к переходу в энергосберегающий режим, схожий со спячкой. В этих условиях усиливается выработка мелатонина, гормона сна, и сокращается производство серотонина, ответственного за хорошее настроение. Результатом становится постоянное чувство усталости, отсутствие мотивации и общий эмоциональный упадок.

Специалист подчеркивает важность своевременного обращения за профессиональной помощью, если состояние апатии и отсутствия радости длится более двух недель. Особенно уязвимыми в этот период оказываются люди, переживающие стресс или сложные жизненные ситуации.

Для поддержания психологического тонуса психолог рекомендует ряд простых, но эффективных мер. Ключевой стратегией является «обман» организма с помощью яркого искусственного освещения, особенно в утренние часы. Использование ламп полного спектра может частично компенсировать недостаток солнечного света.

Не менее важны короткие ежедневные прогулки, которые обеспечивают контакт с более интенсивным, даже в пасмурный день, уличным светом и способствуют нормализации циркадных ритмов. Соблюдение постоянного режима сна и бодрствования также играет стабилизирующую роль.

Физическая активность в помещении, будь то зарядка или йога, стимулирует выработку эндорфинов, улучшающих эмоциональное состояние. Сохранение социальных контактов и общение с близкими люди остаются мощным ресурсом для противодействия сезонному спаду настроения.

Эти меры, применяемые комплексно, помогают пережить самый темный и снежный период года с минимальными потерями для психического здоровья.

