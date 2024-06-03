Режим работы пяти светофоров оптимизировали в Подмосковье

Сотрудники Центра безопасности дорожного движения Подмосковья за неделю скорректировали режимы пяти светофоров, расположенных в Красногорске и Мытищах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Красногорске специалисты изменили режим работы светофора на пересечении Пенягинского шоссе с улицей Знаменской, что увеличить время проезда по шоссе. В Мытищах они сократили общее время работы светофоров и оптимизировали движение на четырех перекрестках, расположенных по улице Мира, — на пересечениях с улицами Крупской, Летной, Матросова и Новомытищинским проспектом. В ведомстве уточнили, что работы проводятся в целях ликвидации пробок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.