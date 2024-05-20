Режим работы светофоров скорректировали в Московской области за неделю

В Подмосковье на прошлой неделе скорректировали режимы работы нескольких светофорных объектов, работы прошли в рамках работы по оптимизации движения и ликвидации пробок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты изменили режим работы и включили адаптивное управление на светофоре на пересечении Букинского шоссе и улицы Батарейной в Лобне, установили новый светофор на перекрестке улиц Подольской и Тепличной в Подольске, а также установили кнопки вызова пешеходов на светофоре, расположенном на переходе по улице Железнодорожной между автобусными остановками «Электроугли» в одноименном городе.

«Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области также скорректировали режимы работы следующих светофорных объектов: режим выходного дня добавили на выезде из д. Киселиха в г. о. Домодедово, синхронизировали два светофора на пересечениях ул. Центральной с улицами Живописной и Текстильной в п. Володарского Ленинского округа», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.