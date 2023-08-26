Режиссер Глеб Панфилов скончался на 90-м году жизни, пережив Чурикову на семь месяцев

Советский и российский режиссер, вдовец скончавшейся в начале года народной артистки СССР Нины Чуриковой, Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет.

Об утрате сообщают РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов», — рассказал собеседник агентства.

О причинах смерти не сообщается. О дате и времени прощания с Панфиловым будет хзаявлено позднее, добавил Варшавер.

В середине мая 2023 года Глеб Панфилов был госпитализирован с в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с диагнозом инсульт. Позднее режиссер был помещен в реабилитационный центр. В начале августа Панфилов почувствовал себя резко и был снова госпитализирован.