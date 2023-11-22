Режиссер Суковатых рассказал, почему зрителя больше не цепляют фильмы с супергероями

Фильмы киновселенной Marvel, несомненно, пользуются огромной популярностью. Однако, кассовый провал новинки «Капитан Марвел 2» указывает на уменьшение интереса зрителей. В беседе с RuNews24 режиссер Глеб Суковатых рассказал, почему это происходит даже с преданными фанатами.

Дело в том, что раньше вокруг фильмов происходила шумиха. Их выход в прокат был важным событием. Но сейчас кинокартин с супергероями стало настолько много, что обычный зритель уже «потерялся» в сюжете. Таким образом, у него возникает ощущение, что перед походом на сеанс нужно сделать что-то вроде «домашней работы». Под ней подразумевается тщательное и самостоятельно изучение вселенной для того, чтобы банально понимать новый фильм.

Также скуку вызывает и то, что все эти кинокартины похожи друг на друга. Даже если появляются новые герои, все равно человека не покидает чувство, будто он смотрит один и тот же фильм по кругу.