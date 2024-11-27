Резидент ОЭЗ «Исток» города Фрязино разработал серию ультрагибких кабелей

Компания АО «АНТЕКС» представила новые модели коаксиальных кабелей, отличающихся высокой гибкостью и долговечностью. Эти кабели могут использоваться в условиях температур от -40 до +85°С и имеют срок службы не менее 15 лет.

Кабели обладают минимальным радиусом изгиба, что облегчает их установку в труднодоступных местах. Они могут служить альтернативой гофрированным кабелям. Также кабели защищены оболочкой из термопластичного эластомера и имеют многожильный центральный проводник для повышенной гибкости.

Применение этих кабелей охватывает широкий спектр областей, где используются коаксиальные кабели с малыми потерями. Высококачественные материалы и тщательный контроль производства гарантируют их надежную работу и длительный срок службы.