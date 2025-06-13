РИА Новости назвало самые дешевые блюда в столовой Госдумы

Самое дешевое блюдо в столовой российской Государственной думы стоит всего 15 рублей, выяснило агентство РИА Новости, ознакомившись с прейскурантом точки депутатского общепита.

В парламентском ассортименте есть блюда, которые также стоят совсем недорого. Среди них — «морковь, натертая на терке» и «капуста, свежая и хрустящая». Цена за 60 граммов составляет всего 15 рублей.

В то же время, наиболее доступный по цене суп — «бульон куриный с яйцом» — стоит 120 рублей за 250 граммов, а самое бюджетное второе блюдо — «блинчик с чёрной смородиной» — 130 рублей.

Наиболее доступным по цене холодным блюдом стало «сало солёное» — его стоимость составила 90 рублей за 30 граммов.