Правнучке Хрущева могут запретить выступать с лекциями в России

Правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину просят проверить на шпионаж, а также наказать за призывы к дезинтеграции России и запретить ей выступления в стране, сообщил SHOT.

Отмечается, что с таким требованием выступили общественники движения «Зов народа» накануне выступления Нины Хрущевой в «Ельцин-центре», которое должно состояться 26 ноября. Как отмечают представители организации, на своих лекциях она постоянно выступает с радикально антироссийскими высказываниями.

Как отметили общественники, Нина Хрущева не раз критиковала специальную военную операцию (СВО) на Украине и высказывала мысли о возможном развале России, обсуждая, как страна может перестать существовать в своих нынешних границах.

Общественные активисты обратились с просьбой к Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ проверить Хрущеву на предмет посягательства на территориальную целостность государства, признать ее иностранным агентов и запретить ее выступление в России.

Нина Хрущева 33 года живет в США. Она является профессором Новой школы в Нью-Йорке, где ведет курсы по международным СМИ, пропаганде и истории России. Ее прадед, Никита Хрущев, занимал пост первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год и в 1954 году передал Крым из состава РСФСР на Украину.

Ранее сообщалось, что исследователь Ирина Воложанцева выступит в Серпухове с лекциями о Битве за Москву.