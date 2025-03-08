РИА Новости выложило новые подробности об исполнителях теракта в «Крокусе»

Согласно информации, полученной от американских властей, Мохаммад Шарифулла, который, по их данным, инструктировал исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», является гражданином Афганистана. Об этом РИА Новости поведал источник в спецслужбах Таджикистана.

Ранее Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки сообщило, что человек, которого американские правоохранительные органы задержали по подозрению в организации взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался, что давал указания некоторым участникам атаки, которая произошла в марте 2024 года в торговом центре «Крокус».

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что, согласно информации, полученной от спецслужб Таджикистана, Шафиулла был выдан Пакистаном по запросу Соединенных Штатов Америки. По его словам, в Таджикистане Шафиулла не фигурирует в каких-либо уголовных делах.