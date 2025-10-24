РИАН: Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты

С ноября российские операторы связи смогут блокировать дополнительные SIM-карты, если после проверки обнаружится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Об этом сообщило РИА Новости .

Изменения, касающиеся этих аспектов, были внесены в законодательные акты, принятые в еще в 2024 году.

В документе указано, что операторы связи должны проверить данные об абонентах, оформивших договоры на услуги мобильной связи до 1 апреля 2025 года. Также необходимо уточнить количество абонентских номеров, имеющихся у каждого из них.

Физическим лицам разрешено иметь в совокупности не более 20 номеров. До 1 ноября абоненты должны расторгнуть договоры на услуги связи, если их больше.

В документе также указано, что если эти обязательства не будут выполнены в установленный срок, операторы не смогут предоставлять услуги связи для этих абонентских номеров.