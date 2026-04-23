«Рисуйте, чтобы выжить». Психиатр рассказала, как избавиться от тревоги без таблеток

Врач-психиатр Мария Штань перечислила самые действенные способы борьбы с тревожным состоянием. По ее словам, в таких ситуациях помогают не только лекарственные препараты, но и приемы арт-терапии.

Занятия творчеством дают возможность прожить тяжелые эмоции, которые сложно передать при помощи слов. Как объясняет специалист, эти чувства часто располагаются на довербальном уровне и не поддаются логическому осмыслению.

Арт-терапия работает в обход речи — через художественные образы и материалы. Этот подход позволяет вывести внутреннее напряжение наружу, минуя так называемого внутреннего цензора.

Эксперт подчеркнула ключевую особенность данного метода: опосредованное воздействие, достигаемое за счет художественного творчества, которое не требует активного вербального общения. Творческая деятельность дает возможность отстраниться от болезненных проявлений и отразить переживания, которые трудно выразить словами.

В то же время медикаментозное лечение необходимо для купирования острых приступов тревоги и налаживания сна. Однако для получения стойкого результата после стабилизации эмоционального фона его дополняют немедикаментозными инструментами, включая арт-терапию.

«В момент взаимодействия с красками или формами активируется лимбическая система — она помогает мягко прожить накопившиеся чувства. Моторная кора задает ритмичные движения, а ритм, как известно, успокаивает нервную систему, в итоге падает частота пульса, уходит дрожь в руках. И вдобавок запускается выработка эндорфинов с дофамином, которые возвращают желание что-то менять», — говорит врач «Газета.ru».

Ранее сообщалось о том, что в России зафиксирован резкий скачок продаж антидепрессантов и нейролептиков.