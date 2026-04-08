«Ритм магнитосферы». Три волны возмущений накроют Волгоградскую область в апреле

10 апреля Волгоградскую область накроет шторм в 6 баллов

Фото: [istockphoto.com/murat4art]

В апреле 2026 года Волгоградская область столкнется не только с весенним теплом, но и с пиком солнечной активности. Рассказываем, когда ждать геомагнитных возмущений и как защитить здоровье.

Что происходит с магнитным полем

Магнитные бури — реакция геомагнитного поля на вспышки на Солнце. Наша магнитосфера работает как щит. При ударе потока заряженных частиц этот барьер начинает вибрировать.

Силу явлений измеряют шкалой G:

  • G1–G2 — слабые и умеренные возмущения, почти незаметны.
  • G3 и выше — серьезные сбои, способные влиять на связь, спутники и электросети.

Календарь бурь на апрель 2026

До 9 апреля активность останется низкой. С 10 апреля, особенно утром, начнется буря средней силы — до 6 баллов. Аналогичные возмущения прогнозируют 21, 25 и 30 апреля.

В остальные дни обстановка ожидается стабильной. Прогноз предварительный и может уточняться за 1–3 дня до события.

Реакция организма

Ученые спорят о прямой связи между бурями и самочувствием, но врачи фиксируют рост жалоб в такие периоды. Возможны:

  • скачки давления;
  • мигрени и головные боли;
  • быстрая утомляемость, рассеянность;
  • бессонница.

Предположительно, колебания поля влияют на эластичность сосудов и текучесть крови, усиливая нагрузку на сердце. В группе риска:

  • гипертоники и сердечники;
  • пожилые люди;
  • пациенты с вегетативными нарушениями;
  • люди в состоянии стресса.

Ранее врач Еделев назвал группы риска весенних скачков артериального давления.