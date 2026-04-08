«Ритм магнитосферы». Три волны возмущений накроют Волгоградскую область в апреле

В апреле 2026 года Волгоградская область столкнется не только с весенним теплом, но и с пиком солнечной активности. Рассказываем, когда ждать геомагнитных возмущений и как защитить здоровье.

Что происходит с магнитным полем

Магнитные бури — реакция геомагнитного поля на вспышки на Солнце. Наша магнитосфера работает как щит. При ударе потока заряженных частиц этот барьер начинает вибрировать.

Силу явлений измеряют шкалой G:

G1–G2 — слабые и умеренные возмущения, почти незаметны.

G3 и выше — серьезные сбои, способные влиять на связь, спутники и электросети.

Календарь бурь на апрель 2026

До 9 апреля активность останется низкой. С 10 апреля, особенно утром, начнется буря средней силы — до 6 баллов. Аналогичные возмущения прогнозируют 21, 25 и 30 апреля.

В остальные дни обстановка ожидается стабильной. Прогноз предварительный и может уточняться за 1–3 дня до события.

Реакция организма

Ученые спорят о прямой связи между бурями и самочувствием, но врачи фиксируют рост жалоб в такие периоды. Возможны:

скачки давления;

мигрени и головные боли;

быстрая утомляемость, рассеянность;

бессонница.

Предположительно, колебания поля влияют на эластичность сосудов и текучесть крови, усиливая нагрузку на сердце. В группе риска:

гипертоники и сердечники;

пожилые люди;

пациенты с вегетативными нарушениями;

люди в состоянии стресса.

