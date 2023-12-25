Рязанская область стала лидером по сокращению смертности среди трудоспособного населения в регионах РФ

По словам главы Минздрава Рязанской области Александра Пшенникова, регион занял первое место в стране по уменьшению смертности среди трудоспособного населения. Об этом сообщает 7info .

Он уточнил, что в уходящем году данный показатель снизился почти на 30%.

По мнению министра здравоохранения Рязанской области, в этом году регион занял седьмую строчку среди всех субъектов РФ по реализации нацпроекта «Демография». Так, продолжительность жизни в Рязанской области в уходящем году составит 73 года.