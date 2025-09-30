Робот Володя стал новым сотрудником Госдумы

В Государственную думу РФ приняли на работу необычного сотрудника — китайского робота по имени Володя. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, робот не будет иметь доступа к важным документам, но сможет помогать с переносом вещей и распространением партийных материалов, а также вести телевизионные эфиры.

«Принимать граждан и решать вопросы наших граждан он пока еще не в состоянии, но всю физическую работу, я надеюсь, он на себя возьмет», — рассказал Свинцов.

Он отметил, что для обеспечения технологической независимости внутри устройства планируется использовать российское программное обеспечение (ПО).

Сейчас робот-помощник проходит тестирование в разных амплуа — в качестве фотографа, оператора и летописца работы народного избранника.

Модель под именем Володя была впервые показана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Она производится китайской компанией Unitree Robotics с 2024 года, а ее стоимость на российском рынке составляет около 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снимают фильм с участием робота-актера.