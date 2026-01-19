Операция «без согласия» по удалению матки: в Дагестане критикуют врачей за спасение роженицы и ребенка

В Дагестане медицинская история 25-летней роженицы привела к серьезному правовому конфликту между пациенткой и республиканским Министерством здравоохранения. STAV.KP.RU пишет, что женщина через своих юристов обвиняет врачей второго роддома Махачкалы в проведении операций без ее согласия и последующем удалении матки, лишившем ее возможности иметь детей. В ответ Минздрав утверждает, что медики дважды спасали пациентке жизнь в критической ситуации.

Согласно позиции семьи, женщина поступила в медучреждение для плановых родов, но ей провели кесарево сечение якобы без согласия, после чего, как утверждается, возникли осложнения из-за инфекции. Через несколько дней, по версии юристов, ее без предупреждения прооперировали повторно, удалив матку. Сейчас готовится иск на компенсацию более миллиона рублей за причиненный вред.

Официальная версия минздрава кардинально отличается. В ведомстве заявляют, что пациентка поступила в экстренном состоянии с тяжелой внутриутробной инфекцией и неправильным положением плода, при этом ранее она недостаточно наблюдалась у врачей. Кесарево сечение, по словам представителей министерства, было срочной и единственной мерой для спасения жизни матери и ребенка. Удаление матки позже было проведено как вторая жизненно необходимая операция для борьбы с угрожающим сепсисом на фоне запущенной инфекции.

«“Деятели” из соцсетей надоумили женщину судиться со спасителями. Бог им судья! Главное, что врачи смогли спасти маму четверых детей, когда шансов реально было немного…», – добавили в ведомстве.

Вероятно, что току в скандале способен поставить только суд.

