«Родил четверых — живи без процентов». В ГД предложили новую инициативу по «Семейной ипотеке»

Депутат Госдумы Александр Аксененко (фракция «Справедливая Россия») внес на рассмотрение правительства идею пересчета ставки по «Семейной ипотеке» в зависимости от числа детей. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости .

Парламентарий предлагает закрепить следующую шкалу: 6% годовых для семьи с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — с тремя и 0% — для родителей четырех и более детей. При этом банкам обещана компенсация выпадающих доходов из федерального бюджета.

«Прошу рассмотреть предложение… о нормативном закреплении дифференцированной процентной ставки… в зависимости от количества детей в семье», — говорится в обращении.

По мнению Аксененко, нынешняя единая ставка (не выше 6%) не учитывает рост расходов семьи с появлением каждого нового ребенка. Также депутат предлагает автоматически уменьшать ставку по выданным кредитам при рождении второго, третьего и последующих детей (без рефинансирования). Сохраняется возможность использовать эту меру вместе с маткапиталом.

Автор инициативы убежден: новая модель позволит уйти от «одинаковой поддержки для неравных по нагрузке семей» к справедливому механизму, стимулирующему рождение второго и третьего ребенка.

Ранее депутат Миронов потребовал ввести ипотеку для многодетных не выше 2% вместо 6%.