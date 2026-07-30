Родить от «террориста»: московская клиника оказалась в замешательстве из-за спермы Дурова

Московская клиника пока продолжает акцию с бесплатным ЭКО с использованием донорской спермы Павла Дурова*, узнала «Фонтанка» . Однако после внесения бизнесмена в перечень террористов и экстремистов в центре не исключают пересмотра этой программы. Сотрудники клиники ожидают официальных разъяснений.

В медицинском центре Москвы, известном своей акцией по ЭКО с донорским материалом Павла Дурова, пока сохраняется прежний порядок. Как сообщила «Фонтанке» представительница клиники, на данный момент изменений нет. Но в связи с последними событиями в центре не готовы давать долгосрочных прогнозов и не исключают, что программа может быть скорректирована.

На сайте клиники акция позиционируется как личная инициатива основателя Telegram. Дуров якобы компенсирует центру все расходы на процедуры, где используется его сперма, помогая тем, кто мечтает о родительстве. Однако теперь, после внесения миллиардера в реестр Росфинмониторинга, юридический статус этой благотворительной инициативы может оказаться под вопросом.

Напомним, что в конце прошлого года Дуров анонсировал наследство и компенсацию расходов женщинам, решившимся на ЭКО с его материалом. А летом 2025-го предприниматель впервые публично раскрыл детали: у него шестеро официальных детей от трех женщин и более 100 биологических потомков в 12 странах благодаря донорству. Эти откровения бизнесмен связал с составлением завещания.

Теперь же, когда государство фактически объявило Дурова персоной нон грата, медицинские учреждения, работающие с его биоматериалом, могут столкнуться с неопределенностью. Будут ли блокироваться финансовые потоки, связанные с донорством, и как новый статус повлияет на использование генетического материала — пока остается открытым вопросом. Сама клиника заявляет, что сообщит о любых изменениях, если они произойдут.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга