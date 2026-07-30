50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников новыми решениями. На этот раз артистка решила заняться внешностью самым неожиданным образом — она планирует сделать пересадку бровей, сообщает Super.

В своем блоге Волочкова призналась, что встретилась с врачом-косметологом и согласилась на процедуру, при которой волоски для бровей берутся из ее собственной головы.

«Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура», — отметила Анастасия.

При этом в блоге балерина выложила фотографию с отдыха на Мальдивах. На ней не ясно, сделала ли уже Волочкова операцию по пересадке, или только планирует ее сделать после отпуска. Вероятно, Анастасия еще успеет продемонстрировать результат, и поклонники с нетерпением ждут этого момента.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей приятно быть кумиром молодежи.