Грибы у дорог — это свинцовая бомба: биолог объяснил, почему даже варка не спасет

Каждую осень тысячи грибников устремляются в леса, но не все знают, что самая опасная «тихая охота» — не в болотах, а у обочин. Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров предупредил: грибы, собранные в радиусе километра от трассы, напичканы свинцом и кадмием, и даже многочасовая варка не гарантирует безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Биолог объяснил, что грибница работает как природный фильтр — она впитывает все, что есть в почве. А в земле у крупных магистралей за годы накапливаются тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть и другие токсины. Причем разные виды грибов ведут себя как губки с пристрастием: грузди активно вбирают кальций, моховики — натрий и никель, сморчки — титан, а всеми любимые белые грибы предпочитают кадмий.

Так что съедобный на вид боровик, собранный у трассы, может стать источником серьезного отравления, которого вы не заметите сразу, но токсины будут годами разрушать ваш организм.

Конечно, частично концентрацию вредных веществ можно снизить. Если замочить грибы на восемь часов, содержание токсинов уменьшится в 1,2–2,3 раза. А после двадцатиминутной варки уровень падает на 60–80 процентов.

Но есть нюанс: отвар нужно сливать каждые 2–3 часа, а воду менять — именно в нее переходят основные яды. Однако держать грибы в воде дольше восьми часов нельзя: клетки разрушаются, и металлы, которые уже вышли наружу, начинают впитываться обратно. В итоге вы просто потеряете вкус и текстуру, а токсины останутся с вами.

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