Избирком Подмосковья зарегистрировал списки кандидатов «Единой России» на выборы в Мособлдуму

Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала списки кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы в Мособлдуму. После проверки всех необходимых документов кандидатам от партии были выданы соответствующие удостоверения.

В число зарегистрированных кандидатов вошла руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц. Она представляет Чеховскую территориальную группу.

«Для меня стать депутатом — закономерность моего большого пути. Общественной работой я занимаюсь около 10 лет. У нас большая команда молодогвардейцев — почти 12 000 человек по всему региону. Мы активно включены в работу партии и реализацию народной программы», — рассказала девушка.

Ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, участник контртеррористических операций на Кавказе Павел Коломацкий стал лидером на предварительном голосовании в Звенигородской территориальной группе. В случае избрания он намерен сосредоточиться на противодействии экстремизму и работе с молодежью.

«Главный приоритет — наша молодежь, наше будущее. Мы должны защитить подрастающее поколение, дать им правильные смыслы, выстроить системное патриотическое воспитание и жестко противодействовать экстремизму», — сказал он.

Олег Жолобов участвует в выборах как кандидат Домодедовской территориальной группы. Начав карьеру спортивным журналистом, он прошел путь до депутата Госдумы, министра спорта Подмосковья и советника губернатора. Сегодня он — депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единая Россия». За 5 лет при его участии в Домодедово капитально отремонтировали 13 школ и построили 5 новых, открыли 7 спортивных площадок. Он лично курирует около 40 семей участников СВО.

«Народная программа 2021 года исполнена практически полностью, но жизнь не стоит на месте. Сейчас проводим встречи с людьми, собираем инициативы в новую народную программу. Чем больше наказов, тем точнее будет картина по приоритетам», — рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил особую роль «Единой России» в законодательной работе. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей.