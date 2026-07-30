Светит ли родителям ₽10 тыс. к 1 сентября: депутат Останина рассказала, куда идут деньги

Тысячи семей по всей стране замерли в ожидании повторения щедрости 2021 года, когда государство выдало по ₽10 тыс. на каждого школьника. Но депутат Госдумы Нина Останина, которая каждый год бьет в колокола перед правительством, вынуждена признать: в этом году денег, скорее всего, не будет — бюджет сверстан под нужды фронта, а не под портфели и бантики.

Родители не устают вспоминать тот самый август 2021-го, когда Путин подписал указ о единовременной выплате и миллионы семей вздохнули свободнее перед 1 сентября. Но с тех пор страна живет в других реалиях, и председатель комитета по защите семьи Нина Останина честно рассказала «Подмосковью сегодня», что из года в год получает от кабинета министров один и тот же вежливый отказ.

Она лично обращается к премьеру Михаилу Мишустину, но в ответ ей перечисляют уже существующие пособия, региональную помощь и остатки маткапитала — а новых денег не обещают.

По словам депутата, отдельного решения о перечислении ₽10 тыс. к 1 сентября пока нет и вряд ли оно появится. Бюджет 2026-го — это прежде всего оборона и проведение спецоперации, и на федеральном уровне тратить сотни миллиардов на единовременную раздачу просто неоткуда взять. Останина, хоть и считает такую помощь необходимой, вынуждена констатировать: приоритеты сместились, а экономика работает в режиме мобилизации.

Ранее биолог Федоров предупредил об опасности сбора грибов у автомагистралей.