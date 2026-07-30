Лечение кариеса без сверления: как жидкость за секунды остановила разрушение молочных зубов

Жидкость, которую наносят на кариес за несколько секунд, может избавить многих маленьких детей от боли, инфекций и лечения под наркозом, пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование Университета Мичигана в журнале JAMA Pediatrics. Речь идет о фториде диамина серебра, или SDF, который способен останавливать разрушение зубов без сверления, уколов и анестезии.

В клиническом испытании участвовали 830 детей младше 6 лет из Мичигана, Нью-Йорка и Айовы. Препарат наносили на пораженные молочные зубы каждые шесть месяцев. В результате 38-процентный SDF остановил кариес более чем в половине обработанных зубов.

Профессор стоматологии Маргерита Фонтана отметила, что метод оказался эффективным и безопасным даже для детей от 1 года. По ее словам, это особенно важно, потому что нелеченый кариес может вызывать сильную боль, инфекции, проблемы со сном и едой, пропуски школы и, в тяжелых случаях, операции под общим наркозом.

У метода есть заметный минус: серебро навсегда окрашивает поврежденный участок зуба в темный цвет. Но для очень маленьких детей, людей с инвалидностью, пожилых пациентов и тех, кто боится стоматолога или не имеет доступа к лечению, SDF может стать важной альтернативой.

Полученные данные могут помочь добиться одобрения органов здравоохранения для применения SDF именно против кариеса.