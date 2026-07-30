Рассмотрение уголовного дела против Лерчек возобновили

В четверг, 30 июля, Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в Гагаринский районный суд Москвы, пишут «Известия». Здесь возобновилось производство по ее уголовному делу, приостановленному из-за тяжелой болезни — у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

На заседание Лерчек пришла не одна. Ее сопровождал жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. На вопросы журналистов о самочувствии и дальнейших планах блогер отвечать не стала.

Поводом для возобновления дела стала поездка Лерчек в Санкт-Петербург. Прокуратура заявила, что блогер нарушила наложенные на нее запреты, купив билеты в Северную столицу. В связи с этим надзорное ведомство требует ужесточить меру пресечения — заменить запрет определенных действий на домашний арест.

При этом в онкологическом центре имени Блохина подтвердили, что по состоянию здоровья Чекалина может участвовать в судебных заседаниях. Само дело было возобновлено 24 июля, а 28 июля материалы передали другому судье — теперь процесс ведет Алишер Ларин.

Напомним, Лерчек обвиняется в незаконном выводе за рубеж денег, заработанных на фитнес-марафонах. Ей грозит до пяти лет колонии. Ее бывший муж Артем Чекалин уже осужден на 7 лет.

Ранее сообщалось, что онкобольная Валерия Чекалина планировала выехать в Сербию на лечение.