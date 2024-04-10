Родители детей с ОВЗ высоко оценили уровень обучения и воспитания в Югре

В России уделяют особое внимание развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. Стараются создать необходимые условия и в Югре, где оценить работу учреждений и властей смогли сами родители. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой выступление губернатора.

Омбудсмены, представители муниципалитетов, учреждений и ведомств собрались на пленарном заседании «Транзитное планирование. От нозоцентричности к особым потребностям» II Всероссийского форума «Инклюзивная школа». В ходе встречи обсудили адаптацию детей с ОВЗ, образовательные программы, социализацию и многое другое.

Тема является актуальной и значимой в Югре. Сейчас комплексную помощь оказывают тысячам детей и взрослых с ОВЗ, стараясь сделать получение разной поддержки еще удобнее.

«В образовательные учреждения Югры внедрена модель получения образования для детей с инвалидностью, существует региональный центр инклюзивного образования», — рассказала губернатор Югры.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья высоко оценивают помощь властей в обучении и воспитании детей. В регионе 98% мам и пап удовлетворены оказываемой поддержкой.

Глава региона отметила, что ранее ведомства выполняли свою работы по отдельности, часто не согласовывая что-то друг с другом. Этот недостаток системы учли: теперь запущено единое пространство, где учитывают все нюансы и запросы, будто медицина или образование, спорт или культура. Это говорит о том, что в Югре повысили доступность среды и качество жизни людей с ОВЗ.