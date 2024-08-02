Родители проверили пищеблоки в школе и детском саду Каширы

Отдавая своего ребенка в любое образовательное учреждение, мамы и папы хотят быть уверенными в том, что там ему обеспечат правильное и полноценное питание, за что как раз и отвечает работа пищеблоков.

Как правило, они должны быть чистыми, но и этого недостаточно. Ведь самое важное начинается еще с планировки – от нее будет зависеть дальнейшая работа сотрудников и качество приготовленной пищи. Оценить правильность и готовность пищеблоков решили родители и педагоги детских учреждений.

Так, они побывали в зданиях старшего звена школы № 10 и детского сада. Прямо сейчас на этих объектах ведутся ремонтные работы, которые контролирует окружная администрация, руководство школы и родительская общественность.

Родители своими глазами увидели, как устраняют замечания, относящиеся к планировке пищевых блоков. Также на недочеты указали представители Минобразования Московской области. По результатам проверки было решено создать перегородки в цехах сырой продукции – они не позволят нарушить правильный цикл по приготовлению пищи.