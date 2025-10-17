Родителям нужно будет регистрировать сим-карты детей

Родителям предложат обязать сообщать операторам, если их дети пользуются сим-картами. Эта мера направлена на усиление контроля доступа несовершеннолетних к интернет-ресурсам, сообщает Forbes .

Согласно обновленным поправкам ко второму пакету антимошеннических мер, родителям предложат обязать уведомлять оператора связи о том, что их дети используют сим-карту. Владелец сим-карты должен будет передавать информацию об этом оператору, чтобы сведения о детях попадали в государственную информационную систему мониторинга ГИС «КСИМ». В свою очередь, операторы связи, такие как МТС, Билайн, Мегафон и Т2, должны будут передавать данные о детях в Роскомнадзор для мониторинга соблюдения ограничений.

Эти изменения касаются не только оператов, но и интернет-ресурсов. Соцсети и другие сервисы, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, обязаны будут проверять, не зарегистрирован ли номер телефона ребенка, перед тем как предоставить доступ к контенту. Ожидается, что эта мера поможет ограничить доступ детей к нежелательной информации, вредной для их здоровья и развития.

Согласно Минцифры, оформить сим-карту на несовершеннолетнего можно с 14 лет, а для детей младше 14 лет родители могут добровольно уведомить оператора о том, что номер используется ребенком. Это создаст дополнительную проверку при авторизации на интернет-ресурсах, которая будет работать через систему ГИС «КСИМ».

Процесс может потребовать доработки системы операторов связи, что потребует дополнительного времени и ресурсов.

