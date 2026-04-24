Родственники напавшего на врачей в Дагестане не лечились в этой больнице
Администрация Республиканской клинической больницы имени Вишневского, расположенной в Дагестане, официально опровергла данные, активно распространившиеся в социальных сетях.
Согласно фейковой информации, мужчина, напавший на врачей, якобы пошел на такой шаг из-за того, что его родственнику отказали в медицинской помощи. В медучреждении подчеркнули: близкие злоумышленника не находились у них на лечении, а сам нападавший демонстрировал неадекватное поведение. Об этом сообщает ТАСС.
«Родственники мужчины, напавшего на врачей в больнице, не находились на лечении в больнице. Его поведение было неадекватным», — заявили в больнице.
Ранее сообщалось о том, что в Махачкале хирург попал в реанимацию после нападения пациента с ножом.