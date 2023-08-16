Как сообщает агентство «РИА Новости» , Киев задействовал подразделения, которые были специально подготовлены для потенциального нападения на Крым.

Однако, согласно последним данным, 82-я десантно-штурмовая бригада 10-го армейского корпуса столкнулась с серьезными сложностями при попытке прорыва первой линии обороны в Запорожской области.

Эта бригада является одной из наиболее подготовленных военных формирований в Украине и оснащена передовой западной военной техникой, включая танки. Несмотря на это, российские военные сумели отразить три атаки штурмовых отрядов стратегического резерва Вооруженных Сил Украины.

По данным сообщений, потери ВСУ в результате этих боевых столкновений оказались значительными. Более 200 солдат погибли, а также пять танков были уничтожены.