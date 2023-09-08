Рогов: ВСУ атаковали Бердянск с воздуха, ПВО отбила удар

В Бердянске боевые расчеты российских систем противовоздушной обороны успешно отбили атаку украинских войск по городу. Об этом в соцсетях сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подробности инцидента Рогов не уточнил, пообещав сообщить о них позже. Есть ли пострадавшие идли повреждения на земле пока не известно.

«В Бердянске громко! Нацисты нанесли по городу ракетный удар. Наше ПВО отработало по вражеской цели», - написал Рогов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.