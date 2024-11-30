Рогов: ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару

Украинские боевики во второй половине дня субботы, 30 ноября, открыли огонь по находящемуся в непосредственной близости от Запорожской АЭС Энергодару. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по интеграции новых российских регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что огонь велся преимущественно по мирным кварталам Энергодара. Враг использовал для обстрела ствольную артиллерию со стороны Никополя.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов.

К настоящей минуте прозвучало не менее пяти прилетов, добавил Рогов. Информации о пострадавших и повреждениях зданий пока не приводится.