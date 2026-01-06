«Роковая косметология». 38-летняя блогер скончалась после процедур, проведенных сотрудницей без высшего образования

У сотрудницы частной московской клиники, проводившей процедуры скончавшейся пациентке, отсутствует высшее медицинское образование. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Расследование трагического инцидента началось после сообщения столичного главка СК РФ. Согласно ему, 4 января в медучреждении, расположенном в Токмаковом переулке, у женщины после ряда косметологических и медицинских манипуляций произошло резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти пациентку не удалось. На основании этого факта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Накануне Следственный комитет официально предъявил обвинение работнице клиники, которая непосредственно проводила процедуры. По данным собеседника агентства, выяснилось, что у обвиняемой нет профильного вузовского диплома. Жертвой инцидента стала 38-летняя популярная блогер Юлия Бурцева.

Ранее сообщалось о том, что следком предъявил обвинение врачу частной клиники после смерти пациентки.