«Роковая ошибка куратора». Теракт в «Крокус» мог произойти в «Москва-Сити»

Однако боевики признали это здание неподходящим объектом для совершения преступления и в итоге остановили выбор на концертном зале в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил участник судебного разбирательства.

«Им [террористам] поставили задачу провести теракт. Сначала им прислали адрес строения в "Москве-Сити" для осмотра, но они решили, что оно не подходит. После этого Сайфулло (так называемый псевдоним куратора, объявленного в розыск — он скрывается от следствия за пределами России, примечание ТАСС) обозначил в качестве цели концертный зал "Крокуса" в Красногорске», — рассказал собеседник агентства.

Ранее член СПЧ Меркачева заявила о том, что две тысячи выживших в «Крокусе» до сих пор боятся метро и ТЦ.