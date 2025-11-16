Роковой маневр: россиянка в Таиланде борется за жизнь после жесткого ДТП

Молодая россиянка из Иркутска находится в тяжелом состоянии в тайской больнице после дорожного происшествия в Паттайе. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на SHOT.

Авария произошла 14 ноября, когда девушка, управляя мотоциклом Kawasaki-125, пыталась избежать столкновения с передвижной тележкой для продажи еды. Резкий маневр привел к тому, что транспортное средство врезалось в бордюр, а сама россиянка от сильного удара была выброшена на проезжую часть.

Медики, экстренно доставившие пострадавшую в медицинское учреждение, диагностировали у нее множественные сложные переломы костей рук, повреждения лицевых костей и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациентки остается критическим — она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и требует постоянного медицинского контроля.

Осложняет ситуацию тот факт, что на момент дорожного инцидента российская туристка управляла мотоциклом без действующего страхового полиса. Отсутствие страховки означает, что все расходы на лечение ложатся на саму пострадавшую и ее близких. На первоначальное лечение уже требуется около 250 тысяч рублей, однако окончательная сумма может значительно возрасти, поскольку в ближайшее время пациентку планируют перевести в другую клинику для продолжения терапии.

