Русская леди против байкеров: туристка из России устроила уличный разгром банде грабителей в Аргентине

Российская туристка проучила банду грабителей в столице Аргентины, проявив хладнокровие и отвагу. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе, где двое злоумышленников на мотоцикле попытались вырвать телефон из рук путешественницы. Однако вместо легкой добычи преступники получили решительный отпор. Пассажир байка, схвативший гаджет, был немедленно сброшен на землю мощным движением. Не растерявшись, девушка перешла в контратаку, нанеся грабителям несколько точных ударов и физически удерживая одного из них до прибытия помощи.

На место происшествия оперативно подоспели другие водители, которые помогли туристке окончательно обезвредить преступника и передать его правоохранителям. Благодаря показаниям отважной путешественницы и изъятым уликам полиции удалось задержать и второго участника банды.

Результаты обысков превзошли ожидания: у злоумышленников изъяли десять похищенных телефонов, четыре шлема, ключ от зажигания и документы на мотоцикл, который, как выяснилось, был угнан в день ограбления.

Сама героиня истории, предварительно, из Волгограда. Однако информацию об этом официально не подтверждали.

