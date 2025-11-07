Роковой переход: школьница скончалась после наезда автомобиля вне «зебры»

Смертельная авария произошла сегодня в Кемерове на улице 1-я Линия — девятилетняя девочка, перебегавшая дорогу вне пешеходного перехода, попала под колеса автомобиля Kia Rio и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент случился около 16:30, когда 32-летний водитель не смог избежать столкновения с ребенком, неожиданно выбежавшим на проезжую часть. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства трагедии, включая скорость движения автомобиля, состояние водителя и точную схему происшествия.

Эксперты напоминают, что важно выбирать маршруты до школы и обратно исключительно по оборудованным переходам, даже если это увеличивает путь, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде. Также нужно проговаривать с детьми ПДД.

