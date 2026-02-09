«Роковой полет». Мужчина выпал с балкона четвертого этажа после употребления пантерных мухоморов

Как сообщает Telegram-канал «112», 39-летний местный житель употребил в пищу несколько пантерных мухоморов — грибов, известных своим галлюциногенным эффектом.

Состояние мужчины резко ухудшилось, что привело к трагическим последствиям: находясь под воздействием психоделика, он упал с балкона собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже. В результате падения пострадавший получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей правого плеча. После происшествия его в срочном порядке доставили в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

