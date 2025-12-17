«Роллс-ройсы и национализм». Брачное объявление китайского миллиардера взорвало интернет

В китайских соцсетях распространилось сенсационное личное объявление от мужчины, назвавшегося миллиардером. Как пишет South China Morning Post, пользователь Лю Синь обратился к аудитории с целью найти партнершу, близкую ему по духу и жизненной философии.

По словам автора поста, он профессиональный инвестор, а его капитал перевалил за отметку в 10 миллиардов юаней (эквивалентно примерно 110 миллиардам рублей). В подтверждение своего высокого статуса Лю Синь сослался на обширный имущественный портфель, включающий владения в нескольких регионах Китая и целую коллекцию престижных автомобилей Rolls-Royce. Мужчина объяснил, что ранее все его силы были сконцентрированы на бизнесе, из-за чего он почти не уделял внимания личной жизни.

В описании себя миллиардер был откровенен: он описал себя как человека, «определенно не уродливого, хотя и довольно упитанного», сделав главный акцент на внутренних убеждениях. Лю Синь прямо обозначил свою гражданскую позицию, назвавшись патриотом и националистом, и выразил надежду, что будущая избранница будет разделять эти принципы.

Публикация вызвала бурную реакцию, собрав сотни откликов. Некоторые женщины сразу же откликнулись на предложение, размещая в комментариях свои снимки и способы связи. Столь откровенные брачные инициативы от лиц, публично заявляющих о баснословном богатстве, — до сих пор нетипичное для цифрового ландшафта Китая явление, неизменно становящееся центром общественного обсуждения.

