Роман Пичугин совершил очередной объезд территории вместе с местным жителем микрорайона Кашира-3

Основная задача – выслушать граждан, проанализировать существующее положение дел и определить наиболее важные направления для будущих улучшений.

В ходе обследования были осмотрены улицы Победы, Металлургов и Ленина. Специалисты обратили внимание на состояние дворов, пешеходных тротуаров и общественных пространств. В результате обхода были обнаружены конкретные недостатки: в отдельных зонах требуется подрезка деревьев для обеспечения безопасности, а в других – уборка скопившегося мусора. Пристальное внимание было уделено двору, расположенному между домами №5 и 7 на улице Ленина, где после реконструкции планируется завершить комплексное благоустройство. Также была поднята тема необходимости срочной ликвидации старых хозяйственных построек на улице Металлургов, препятствующих проведению работ по благоустройству и вызывающих дискомфорт.

Роман Пичугин заявил:

«Каждый двор — это место, где проходят наши повседневные дела. Я стремлюсь, чтобы здесь было чисто, безопасно и комфортно для всех жителей».

Он акцентировал внимание на значимости регулярных обходов и открытого общения с населением, поскольку именно жители лучше всего осведомлены о проблемах, существующих на их дворах. Работа, направленная на улучшение городской среды, продолжается, а подобные выездные мероприятия позволяют оперативно реагировать на обращения граждан и принимать необходимые меры. В скором времени ожидается выполнение запланированных мероприятий по благоустройству и приведению в порядок дворовых территорий и пешеходных зон города.